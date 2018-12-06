У США нет рычагов для остановки «Северного потока» — эксперт

Вашингтон, , 13:43 — REGNUM У США нет реальных рычагов для остановки «Северного потока — 2», единственное, что они могут сделать, кроме санкций — блокировка платежей в долларах, но Евросоюз уже дал понять, что готов к таким мерам, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 декабря, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя заявления помощника президента США Джона Болтона о создании препятствий «Северному потоку».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о рассмотрении «разных вариантов» создания препятствий для «Северного потока — 2». Болтон не исключил, что в отношении граждан России могут быть введены новые санкции. Также он отметил, что обсуждаются и иные возможные меры.

Предприниматели относятся к этой ситуации с пониманием. И в России, и в Германии все осознают, что «Северный поток — 2» — коммерчески выгодный проект. Он позволяет исключить из цепочки целый ряд стран и позволяет покупателю согласовывать объемы непосредственно с поставщиком. Он поддержан правительством Германии.

США возражают против этого проекта, потому что они и сами являются поставщиками газа. Мы наблюдаем процесс конкурентной борьбы России и США за европейский рынок. Ангела Меркель пошла на некоторые уступки Вашингтону, согласившись закупать небольшие объемы сжиженного газа. Но больших препятствий «Северному потоку — 2» США создать не смогут.

Единственное, кроме санкций, что они могут сделать — это блокировать долларовые платежи. Но не далее как в среду Еврокомиссия выступила с заявлением о намерении увеличить использование евро в энергетических и иных контрактах. Это является в том числе и ответом США по поводу «Северного потока»: попробуете блокировать платежи — будем закупать в евро.

В общем, США угрожают, Европа отвечает, но все понимают, что переходить к реальным действиям не стоит — они никому не пойдут на пользу, — отметил Дмитрий Кумановский.