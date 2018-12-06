Севастопольским чиновникам запретили ремонтировать кабинеты за госсчёт

Севастополь, , 13:43 — REGNUM Власти Севастополя урезали финансирование органов местного самоуправления на 2019 год, запретив местным чиновникам ремонтировать за счёт бюджета свои кабинеты. Соответствующее постановление принято на очередном заседании правительства города 6 декабря.

«Из норматива содержания органов местного самоуправления исключены расходы на ремонты объектов недвижимости, находящиеся в ведении органов местного самоуправления и предназначенных для обеспечения их деятельности», — отметил директор департамента финансов Владимир Штоп.

По его словам, действие постановления распространяется на все внутригородские муниципальные образования города, уровень дотационности которых в течение двух из трёх последних лет превышает 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Заксобрание приняло закон о бюджете Севастополя на 2018 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов с поправками депутатов, которые не устроили правительство города.

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