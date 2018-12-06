Фармацевтическая промышленность растёт темпами 15-25% в год — Медведев

Москва, , 13:42 — REGNUM В России фармацевтическая промышленность совершила скачок, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Посмотрите, какой скачок сделала фармацевтическая промышленность. Только потому, что появился спрос на лекарства, появились деньги, которые направляются на эти цели. За сёт этого был простимулирован спрос и вложения в фармацевтическую промышленность. В последние годы фармакология, фармацевтика росли темпами от 15 до 25% в год. А это позволяет нам огромные задачи решать по снабжению людей лекарствами, которые продаются за рубли, которые не подвержены валютной конъюнктуре», — сказал он.

Ранее Медведев рассказал об успехах в сельском хозяйстве, которое когда-то называли «чёрной дырой», а теперь оно поставляет товары на экспорт и кормит страну.

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