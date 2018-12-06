Самый большой вуз Черновицкой области остался без отопления

Черновцы, Украина, , 13:52 — REGNUM В Черновицком нацуниверситете им. Осипа-Юрия Федьковича отключили отопление, заявил ректор вуза Степан Мельничук, сообщает 6 декабря УНИАН.

По его словам, тепло было отключено 5 декабря после обеда. После этого всех студентов пришлось отпустить домой, так как во многих аудиториях стояла минусовая температура.

Отоплением вуза занимается «Черновцыгаз». По словам представителей компании, газ был отключен из-за того, что вуз не подтвердил объемы потребления газа на декабрь. Мельниченко считает, что вуз тут ни причем — это «выясняют отношения» компании транспортирующие и поставляющие газ.

Напомним, Черновицкий нацинститут — самый большой институт Черновицкой области. На дневной форме обучения в нем занимаются около 11 тыс. студентов.