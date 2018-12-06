Правительство РФ не оживляет экономику, а поддерживает статус-кво – эксперт

Москва, , 13:53 — REGNUM Снижение уровня жизни граждан России объясняется нежеланием её правительства оживлять экономику, полагает экономист Руслан Гринберг. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир», которое показало, что почти половине жителей РФ хватает средств только на еду и самое необходимое.

«Всё это запрограммировано нашей практически десятилетней стагнацией, — сказал Гринберг. — Плюс к этому нежелание правительства РФ как-то активировать процессы, происходящие в экономике. Конечно же, как результат заметное снижение жизненного стандарта и сокращение сегмента среднего класса. Нынешняя политика Банка России и правительства РФ направлена на поддержание статус-кво. Чтобы не было хуже — вот главный императив их политики. Он сам по себе, в нынешней ситуации неопределённости, может быть, и оправдан, но он никак не способствует оживлению экономики, в чём всё дело».

Совокупный спрос, как отметил Гринберг, в стране уже и «висит дохленький», что связано со стремлением людей не тратить или улучшать своё положение, а откладывать на чёрный день.

Кроме того, Гринберг усомнился в том, что развитие в стране системы кредитования, в том числе микрокредитования, поможет серьёзно исправить ситуацию.

«Микрокредитование связано с тем, что люди просто выживают, и займы нужны им именно для выживания, а не для покупки новых товаров, — объяснил экономист. — Надеяться на систему кредита как на фактор роста экономики абсолютно не приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исследование, проведённое холдингом «Ромир», показало, что около половины жителей России (43%) признались: денег им хватает только на самое необходимое — еду и одежду. Мелкую бытовую технику им купить сложно.

Треть граждан РФ (33%) может себе позволить купить бытовую технику, но покупка автомобиля для них — недоступная роскошь. Вообще никаких финансовых затруднений не испытывают лишь 2% жителей России.

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