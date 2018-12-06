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Из «черной дыры» на мировые рынки — Медведев о сельском хозяйстве РФ

Экономика

«Нашей стране самим небом назначено кормить всю планету»

Москва, 6 декабря 2018, 13:34 — REGNUM  Сельское хозяйство кормит Россию и поставляет товары на экспорт, а когда-то его называли «чёрной дырой», заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Сельское хозяйство, которое всё время в 90-е года называли «чёрной дырой», тем местом, куда нельзя инвестировать деньги, и [говорили] «не надо себя кормить, мы всё можем купить где-нибудь в других местах». Сейчас оно кормит всю нашу страну, мы решили все основные вопросы продовольственной безопасности, и мы поставляем зерно, другие виды мировых товаров на мировые рынки. Нашей стране самим небом назначено кормить всю планету. И мы будем стараться это делать, потому что это хороший экспортный товар, не говоря уже о собственных возможностях», — сказал он.

Ранее Медведев назвал российскую экономику «экономикой быстроразвивающейся страны».

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Макроэкономика России
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