«Алмаз-Антей» и Ассоциация полярников подписали соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников» (АСПОЛ) и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали соглашение о сотрудничестве, которое станет основой для разработки и реализации проектов в целях развития Арктической зоны России. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

Форум, посвящённый решению вопросов развития Арктики через диалог с гражданским обществом, стартовал 5 декабря в Санкт-Петербурге. В этом году свои предложения на мероприятии представят более 350 спикеров.

Подписанное между оборонным холдингом и общественной организацией соглашение, позволит, в частности, реализовывать научные, социальные, историко-культурные, природоохранные проекты, направленные на развитие полярных регионов.

Ассоциация полярников создана на Всесоюзном съезде полярников в 1990 году. На сегодняшний день она насчитывает 779 участников, 19 региональных отделений, работает по 10 направлениям. Главной задачей Ассоциации является повышение качества жизни людей, проживающих на Крайнем Севере.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» объединяет группу предприятий, специалисты которых разрабатывают и выпускают вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны.

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