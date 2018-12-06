Четверг, 6 Декабря 2018 года
14:53:12 МСК

У России экономика «быстроразвивающейся страны» — Медведев

Экономика

В 90-е годы экономика России была слаборазвитой

Москва, 6 декабря 2018, 13:19 — REGNUM  Экономика России в 90-е годы была слаборазвитой, а сейчас стала сильной, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

По его мнению, национальная экономика может развиваться за счёт своих инвестиций, а иностранные инвестиции, «при всём уважении, почтении к ним, нашем желании их получить», — это вторичный источник.

«В 90-е годы да, мы всё время говорили — «мы ждём их, ждём такую-то компанию», «хорошо бы вот эти пришли», преференции делали. Это нормально абсолютно, потому что наша экономика, ну что скрывать, была слаборазвитой. Наша экономика рухнула после кончины Советского Союза. Сейчас ситуация другая: у нас, в целом, сильная экономика. Экономика быстроразвивающейся страны. Поэтому мы должны делать упор на свои источники развития», — сказал он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить