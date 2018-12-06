У России экономика «быстроразвивающейся страны» — Медведев

Москва, , 13:19 — REGNUM Экономика России в 90-е годы была слаборазвитой, а сейчас стала сильной, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

По его мнению, национальная экономика может развиваться за счёт своих инвестиций, а иностранные инвестиции, «при всём уважении, почтении к ним, нашем желании их получить», — это вторичный источник.

«В 90-е годы да, мы всё время говорили — «мы ждём их, ждём такую-то компанию», «хорошо бы вот эти пришли», преференции делали. Это нормально абсолютно, потому что наша экономика, ну что скрывать, была слаборазвитой. Наша экономика рухнула после кончины Советского Союза. Сейчас ситуация другая: у нас, в целом, сильная экономика. Экономика быстроразвивающейся страны. Поэтому мы должны делать упор на свои источники развития», — сказал он.