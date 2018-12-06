Медведев сообщил о 23 трлн рублей, которые вложат в развитие РФ

Москва, , 13:05 — REGNUM В развитие России вложат до 2024 года 23 триллиона рублей, сообщил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«8 трлн необходимо было аккумулировать, чтобы выполнять национальные цели развития, вытекающие из указа президента от 7 мая 2018 года. Но помимо этих 8 трлн, мы все понимаем, что жизнь продолжается, есть обычные, стандартные расходы, которые не вписываются в национальные проекты, которые никто не отменял. «Стандартные триллионы», совершенно правильно», — согласился Медведев с репликой телеведущей.

По словам Медведева, 8 трлн рублей на развитие России — это ещё не все расходы.

«До 2024 года, если мы посмотрим на расходы, которые связаны с функционированием, развитием, модернизацией инфраструктуры, а также расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ, вместе с теми расходами, которые мы планируем понести в результате аккумуляции внебюджетных источников — всё это составит 23 трлн рублей. Это огромные цифры. Из них 22 трлн рублей — это деньги, так или иначе связанные с выполнением социальных обязательств, развитием системы образования, здравоохранения», — сказал глава правительства.