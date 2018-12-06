Парфюм, БАДы и лекарства на 2,5 млрд: отбор поставщиков для чувашских аптек

Чебоксары, , 12:58 — REGNUM Государственное унитарное предприятие «Фармация» минздрава Чувашии опубликовало извещение о предварительном отборе поставщиков лекарств и медицинских изделий. Максимальная цена контракта определена в сумме 2,5 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ГУП «Фармация» проводит предварительный квалификационный отбор поставщиков (закупка является многоэтапной). Речь идёт о поставке «лекарственных препаратов, медицинских изделий, аптечной продукции, иных сопутствующих средств и препаратов для нужд» предприятия. Товар должен будет поставляться в 62 аптеки.

Согласно перечню, в числе товаров — лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях, дезинфекционные средства, медизделия (в том числе хирургические), очки, линзы и их части, ортопедические приспособления, медицинская техника, минеральные воды, парфюмерные и косметические средства, средства для ухода за больными, предметы личной гигиены, средства ухода за новорожденными, прочие изделия из резины, фармацевтические субстанции, продукция детского питания, биологически активные добавки, изделия из стекла.

Максимально возможная стоимость всего товара, подлежащего поставке в рамках заключенных договоров с поставщиками, прошедшими предварительный квалификационный отбор, составляет 2 500 000 000 рублей (с учётом НДС). Источник финансирования — собственные средства предприятия.

«Поставка товара по настоящему договору будет произведена отдельными партиями в ассортименте, количестве и сроки согласно заявкам покупателя. Цена за единицу продукции определяется по результатам лучшего ценового предложения во исполнение заявки покупателя», — говорится в документе.

Поставщики будут определены на два года — на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. Вскрытие конвертов состоится 12 декабря.