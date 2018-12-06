Бюджет Иркутской области на 2019 год будет дефицитным

Иркутск, , 13:00 — REGNUM Депутаты Иркутского областного Законодательного собрания утвердили региональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в третьем, окончательном чтении. По данным сайта регионального правительства, расходы в главном финансовом документе Приангарья преобладают над доходами.

К примеру на следующий год в доходной части значатся 142,6 млрд рублей (на 2020 год — 145,1 млрд рублей, на 2021 год — 148,1 млрд рублей), тогда как в расходной записаны 146,8 млрд рублей (2019 год), 147,8 млрд рублей (2020 год) и 148,5 млрд рублей (2021 год). О социальной направленности бюджета говорит то, что в целом доля расходов на социальную сферу сохранена на уровне 2018 года — 71% (104,3 млрд рублей).

«Я поставил задачу поддерживать темп строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. В предстоящий период правительство Иркутской области будет стараться поддержать достигнутый темп, что позволит снять наиболее острые проблемы, связанные с наличием и состоянием объектов социального значения, объектов в сферах охраны окружающей среды, жилищного строительства, тепло-, электро‑ и водоснабжения, газификации и дорожного хозяйства региона», — пояснил иркутский губернатор Сергей Левченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что власти Иркутской области намерены перейти на пятилетнее планирование регионального бюджета, в начале сентября 2018 года заявил губернатор региона Сергей Левченко на заседании Государственного комитета по планированию социально-экономического развития региона. По его словам, система пятилетнего планирования помогает уже сейчас понять, какой станет Иркутская область к 2023 году, и как это улучшит жизнь людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Приангарье переходит на пятилетнее планирование бюджета