Кроме Великобритании, покидать ЕС пока никто не торопится – экономист

Москва, , 13:24 — REGNUM Выход Великобритании из ЕС едва ли окажет серьёзное влияние на рост мировой экономики, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов агентства Bloomberg, которые назвали в числе главных угроз для мировой экономики выход Великобритании из ЕС, а также рост популизма.

«Выход Великобритании из ЕС вряд ли серьёзно повлияет на рост мировой экономики, хотя может оказать отрицательное влияние на состояние экономики самой Великобритании, — сказал Колганов. — Перспектив выхода других стран из ЕС я не просматриваю. Там есть определённые противоречия, но пока решительных настроений в пользу разрыва с ЕС я ни у кого, кроме Великобритании, не наблюдаю».

Что касается опасений экспертов Bloomberg по поводу роста популизма, то экономист отнёсся к этим выводам критически.

«Здесь наверняка манипуляция, — сказал Колганов. — Bloomberg исходит из чисто либерального взгляда на экономику, согласно которому никакая социальная помощь не должна присутствовать, так как она только ухудшает экономическое положение. Они исходят из чистого социал-дарвинизма: кто проиграл — тот сам виноват.

Также экономист согласился с тем, что для либеральной экономической мысли в общем характерно навешивание ярлыка «популист» на всех, кто заявляет о социальной справедливости или, например, прогрессивной шкале налогообложения.

Напомним, как сообщила 6 декабря «Российская газета», по мнению экспертов Bloomberg, росту мировой экономики в 2019 году, помимо популизма и стремления Великобритании выйти из ЕС, угрожают также динамика цен на нефть, которая останется важнейшим фактором, отношения США и Ирана, противостояние популистского правительства Италии с ЕС, итоги выборов в крупных развивающихся странах, кибератаки. На первом же месте в списке угроз указана торговая война между США и Китаем.