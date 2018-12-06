Что угрожает мировой экономике в 2019 году: Bloomberg назвало главные риски

Лондон, , 12:48 — REGNUM В 2019 году некоторые политические события могут оказать негативное влияние на мировую экономику. Так, одним из основных рисков аналитики агентства Bloomberg назвали торговые войны. В частности, речь идёт о торговых противоречиях, возникших в отношениях между США и Китаем.

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Отмечается, что если Соединённые Штаты введут пошлины на импорт всех китайских товаров, в этом случае внутренний валовой продукт КНР может потерять до 1,5% в 2019 году. Кроме того, это приведёт к снижению роста мировой экономики в целом на 5%.

Кроме того, в числе угрожающих рисков эксперты агентства назвали экономическую ситуацию в Италии. Напомним, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, потребовав доработки проекта. Между тем итальянское правительство скорректировало только некоторые показатели бюджета, оставив прогноз дефицита на 2019 года без изменений.

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Ещё одним риском для экономики аналитики Brexit. По оценкам экспертов, если Великобритания выйдет из Евросоюза без каких-либо договоренностей, экономика Великобритании снизится к 2030 году примерно на 7% по сравнению с другими членами ЕС.

Могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 году и предстоящие выборы в ряде крупных стран, а также состояние цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов ООН, рост мировой экономики в 2019 году составит 3%. Таков позитивный сценарий. Однако есть и второй сценарий — «инвестиционный и торговый шок» из-за «растущей вероятности торговых конфликтов между крупными экономиками». В этом случае рост глобальной экономики составит всего 1,8%.

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