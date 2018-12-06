Торговая война между КНР и США может продолжиться и в 2019 году – прогноз

Москва, , 13:24 — REGNUM Обмен санкциями между США и Китаем может нанести серьёзный ущерб как мировой экономике вообще, так и экономике России, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз агентства Bloomberg, эксперты которого назвали одним из самых больших рисков для мировой экономики в 2019 году именно торговую войну между США и КНР.

«Я не исключаю такого сценария развития событий, при котором торговая война между США и Китаем продолжится, и это действительно может оказать серьёзное влияние на мировую экономику, если они (Вашингтон и Пекин — прим. ИА REGNUM ) зайдут слишком далеко, — сказал Колганов. — Если они будут продолжать обмен взаимными санкциями, то это действительно может нанести серьёзный ущерб. Это приведёт к общему ухудшению конъюнктуры мировой экономики и соответственно повлияет на общие темпы экономического развития. В том числе и в России. Если ухудшится экономическое положение как США, так и Китая, соответственно уменьшится спрос на экспортные товары, на сырьё, и это может отрицательно повлиять и на российскую экономику».

При этом экономист предположил, что торговая война всё-таки не будет развиваться по радикальному сценарию, потому что это невыгодно как Китаю, так и США.

«В качестве средства шантажа на переговорах такого рода угрозы могут использоваться, но я не думаю, что стороны намерены заходить слишком далеко», — подытожил Колганов.

Напомним, как сообщила 6 декабря «Российская газета», по мнению экспертов агентства Bloomberg, самым большим риском для роста мировой экономики в 2019 году может быть торговая война между США и Китаем.

Отмечается, что хотя на прошедшем саммите G20 государства смогли столковаться о временном прекращении торгового противостояния, это перемирие может оказаться только ранним этапом продолжительной торговой войны. Если США поднимут пошлины на весь китайский импорт, то рост ВВП Китая в 2019 году недосчитается полутора процентных пунктов.