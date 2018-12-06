СМИ: Пакистан решил использовать CASA-1000 в обратном направлении

Исламабад, , 12:36 — REGNUM В зимний сезон Пакистан может экспортировать электроэнергию в Таджикистан в рамках проекта CASA-1000 и намерен внести соответствующее положение в соглашение, пишет пакистанский сайт The News International, ссылаясь на слова анонимного высокопоставленного чиновника в министерстве водных ресурсов и энергетики страны.

По словам чиновника, как только проект CASA-1000 будет завершен, Пакистан будет импортировать 1000 МВт электроэнергии из Таджикистана по цене $0,09 за единицу в летний сезон в течение 5 месяцев с мая по сентябрь, но теперь власти в Исламабаде решили экспортировать 1000 мегаватт электроэнергии в Таджикистан по тому же проекту зимой, поскольку «гидрогенерация в Таджикистане равна нулю».

Источник издания сообщил, что Пакистан теперь получил возможность производить электроэнергию около 30 000 МВт при том, что зимой максимальная внутренняя потребность не превышает 11 000−13 000 МВт. Таким образом Исламабад готов экспортировать в Таджикистан до 1000 МВт.

«И если Пакистан вступит в сделку по экспорту мощности мощностью 1000 МВт по той же цене в 9 центов, то чистые финансовые последствия будут равны нулю в обеих странах, поскольку электричество в равном количестве будет поставляться в обе стороны. Пакистан будет импортировать электроэнергию летом и экспортировать ее в Таджикистан зимой», — заявил чиновник.

Напомним, что соглашение о строительстве CASA-1000 подписали четыре страны. Проект предусматривает поставки излишков электроэнергии, произведенной летом в Таджикистане и Киргизии через Афганистан в Пакистан.

Однако стоит отметить, что гидрогенерация в Таджикистане не «равна нулю», как выразились в Исламабаде. Кроме ранее действующих ГЭС, в 2016 году выведена на полную мощность Душанбинская ГЭС-2, что позволило отказаться от лимитированной подачи энергии населению, а также 16 ноября 2018 года был запущен первый агрегат Рогунской ГЭС.

Отдельно подчеркнем, что упомянутая Пакистаном цена в 9 центов за киловатт/час для Таджикистана и Киргизии является высокой. Ранее Киргизия закупала у Таджикистана и Казахстана электроэнергию по цене до 5 центов.