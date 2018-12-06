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«Нам нужны другие темпы роста» — Медведев

Экономика

«Темпы роста за десять месяцев этого года приблизительно составляют примерно 1,7%»

«Нам нужны другие темпы роста» — Медведев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 6 декабря 2018, 12:34 — REGNUM  Экономике России для дальнейшего развития нужны другие темпы роста, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Темпы роста за десять месяцев этого года приблизительно составляют примерно 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика. Но, тем не менее, её рост продолжается, и этот рост, плюс-минус, соответствует тому, что есть, например, в европейских странах. Для того чтобы развиваться дальше, нам, конечно, нужны другие темпы роста», — сказал он.

Медведев отметил, что такая задача перед правительством стоит и в указе президента.

Интервью телеканалам началось с подведения экономических итогов 2018 года.

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Макроэкономика России
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