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Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить нефтедобычу

Экономика

Представители Саудовской Аравии стараются убедить российскую сторону в необходимости в следующем году существенно уменьшить объемы добываемого «черного золота»

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить нефтедобычу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Вена, 6 декабря 2018, 12:28 — REGNUM  Рекомендацию о сокращении объёмов добычи нефти в 2019 году вынес мониторинговый комитет ОПЕК+. Об этом сообщает 6 декабря Reuters.

По сведениям источников агентства, в настоящее время комитет продолжает обсуждение сроков и условий сокращения нефтедобычи. Сообщается, что представители Саудовской Аравии стараются убедить российскую сторону в необходимости в следующем году существенно уменьшить объемы добываемого «черного золота». Отмечается, что Москва готова сократить добычу на 140 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно, что, несмотря на ожидание решения ОПЕК+, мировые цены на нефть снова падают. Нефть марки Brent потеряла в цене 52 цента, баррель марки оценивается в $61,56. Нефть WTI упала на 36 центов, до $52,89 за баррель.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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