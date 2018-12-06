Госдума декриминализирует ряд экономических преступлений

Москва, , 12:17 — REGNUM Президентский законопроект, направленный на освобождение от уголовной ответственности предпринимателей, которые возместили нанесенный ущерб, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Существующая редакция Уголовного кодекса уже предполагает, что уголовные дела могут быть прекращены, если преступление было совершено впервые, а ущерб, нанесенный физическому или юридическому лицу, возмещен. Но эти нормы распространяются только в случае незаконного предпринимательства, а также при нарушениях в области маркировки товаров или при процедуре банкротства.

По предложению президента, в этот перечень следует также добавить и нетяжкие преступления, связанные с мошенничеством в сфере кредитования, страхования или преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Кроме того, декриминализация должна коснуться и вопроса невыплаты зарплат, пенсий и других выплат, если такое нарушение было совершенно впервые и нарушитель полностью погасил образовавшуюся задолженность, считает автор законопроекта.

О необходимости таких изменений президент РФ Владимир Путин говорил еще в ходе послания Федеральному собранию в 2015 году. По его словам, в отношении предпринимателей нужно сократить аресты и заключения под стражу, чтобы не наносить ущерб экономике РФ.

Предлагается запретить необоснованное применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. К ним в том числе относится, например, изъятие электронных носителей информации.

Как заявил в ходе пленарного заседания зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Александр Грибов («Единая Россия»), законопроект направлен в первую очередь на защиту экономики регионов, создание благоприятного делового климата, а также сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.

«Мы смотрим на эти поправки с позиции защиты интересов граждан, которые работают на предприятиях, получают там заработную плату и напрямую зависят от того, работает данная фирма или она испытывает какие-либо трудности», — подчеркнул Грибов.