Минвостокразвития России предлагает внести изменения в Лесной кодекс

Москва, , 12:17 — REGNUM Минвостокразвития России подготовило законопроект с изменениями в Лесной кодекс, которые позволят повысить эффективность использования лесных участков в дальневосточных регионах и контроля за деятельностью лесозаготовителей, сообщает 6 декабря пресс-служба ведомства.

Текст документа был разработан по поручению заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Он также был согласован Минпромторгом России, Минприроды России, правительствами регионов ДФО. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Инициатива Минвостокразвития в случае реализации позволит заключать договоры аренды лесных участков при наличии двух условий. В соответствии с первым, доля реализации арендатором участка круглых лесоматериалов не должна превышать 50% от общего объёма реализованной продукции, произведенной из заготовленной древесины.

«Второе — осуществление заготовки древесины на арендуемом лесном участке в объеме не менее семидесяти процентов от допустимого объема изъятия древесины в течение двух календарных лет подряд», — говорится в сообщении.

При нарушении арендатором одновременно двух обязательств может последовать досрочное расторжение договора аренды лесного участка в одностороннем порядке.