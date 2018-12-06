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Минфин РФ заявил о намерении разместить ОФЗ в юанях

Экономика

Сделать это планируется в 2019 году

Москва, 6 декабря 2018, 12:16 — REGNUM  Министерство финансов РФ планирует размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях. Об этом 6 декабря в рамках Российского облигационного конгресса Cbonds заявил глава департамента госдолга и госфинактивов ведомства Константин Вышковский.

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По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время ведётся активная работа с китайскими коллегами в этом направлении. Минфин рассчитывает, что проект будет реализован уже в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Министерство финансов России провело аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом на общую сумму 10 млрд рублей. дата погашения — 28 февраля 2024 года. Выручка от размещения составила 4,65 млрд рублей. ранее, 21 ноября, ведомство разместило ОФЗ двух выпусков в объёме 20 млрд рублей при спросе 51,08 млрд рублей.

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