«Траты долго будут аукаться»: о новогоднем бюджете граждан России

Москва, , 12:24 — REGNUM Завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин раскритиковал данные исследования Deloitte «Новый год и Рождество — 2019», в котором говорится, что граждане России собираются потратить на празднование Нового, 2019, года примерно 16 900 рублей.

«Ох уж эти так называемые исследования! В большинстве своем — это не более чем повод для СМИ, публикующих результаты, привлечь к себе внимание, да и тем, кто исследование проводит (иногда хочется поставить кавычки), — попиариться. Верить им всегда приходится с опаской. Тем более по таким поводам, как траты на Новый Год.

Тут самый лучший метод — посмотреть на себя и окружающих. Спросите себя: вы можете назвать точную сумму предполагаемых расходов? А примерную? Разве что очень примерную, причем в зависимости от того, выдадут ли премию, сколько денег заплатят и тому подобное. Точно так же и остальные жители небогатой в основном страны.

Поэтому завидовать неким счастливчикам, которые вот так возьмут и выложат из кармана 17 тысяч рублей, — не стоит. Их абсолютное меньшинство. В основном же, полагаю, семейный новогодний бюджет, именно на ту самую ночь, составит от нескольких сот до трех тысяч рублей.

Но! Дальше ведь длинные выходные и школьные каникулы. И вот если считать их, все эти походы на елки и аттракционы, то, возможно, те самые 17 тысяч и нагорят. Но это, извините, за полмесяца, и потом эти траты долго будут аукаться. Причем экономить у нас не любят и не привыкли — и в ход часто идет последнее… Вступаем в трудный год, вот о чем стоит помнить», — отметил Михаил Гундарин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные исследования о новогоднем бюджете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что жители России на предстоящее празднование Нового года готовы потратить 16,9 тыс. рублей сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании Deloitte. Отмечается, в частности, что 47% из этой суммы уйдёт на на продукты и напитки, 42% трат придется на новогодние подарки, а оставшиеся деньги будут потрачены на развлечения.

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