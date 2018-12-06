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Поезда из Китая в ЕС будут проходить через Украину — Омелян

Экономика

В год будет проходить около 1 тыс. контейнерных поездов

Киев, 6 декабря 2018, 12:12 — REGNUM  Через Украину пройдет контейнерный поезд из Китая в ЕС, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 6 декабря УНИАН.

По его словам, ежегодно через Украину будет проходить порядка тысячи подобных контейнерных поездов.

Напомним, ранее «Украинские железные дороги» (УЖД) запустили аэроэкспресс из Киева до аэропорта «Борисполь». Однако поезд сломался уже на следующий день после открытия: проблема оказалась в двигателе. Также пассажиры жаловались на неработающий туалет и отсутствующее отопление.

После инцидента поезд починили, однако через несколько дней он снова сломался: пришлось вручную толкать его до ангара. По мнению экспертов, польский поезд находится в гораздо худшем состоянии, нежели указано в документах.

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