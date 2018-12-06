На достройку дома по проекту «Арендное жилье» в Чувашии выделяется 190 млн

Чебоксары, , 11:58 — REGNUM В столице Чувашии продолжается застройка в южной части города. Объявлен запрос котировок на второй этап строительства дома в новом жилищном комплексе, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает акционерное общество «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» (АО «ИКЧР»). Речь идёт выполнении комплекса строительно-монтажных работ второго этапа строительства по объекту: «Группа жилых домов по ул. Магницкого, 1б в г. Чебоксары, поз.66». Начальная цена договора определена в сумме 186 982 947,27 рублей (в том числе НДС).

«Генподрядчик должен выполнить все работы II этапа строительства в соответствии с объектной сметой, с проектно-сметной документацией», — говорится в документации.

Согласно заданию, в числе заявленных работ и затрат — отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроосвещение, наружное освещение, теплоснабжение, озеленение, установка малых форм.

Конверты будут вскрыты 12 декабря. Строительные работы должны будут начаться в день передачи строительной площадки подрядчику от заказчика, окончание выполнения работ — 1 сентября 2020 года.

Отметим, в 2018 году по улице Магницкого была построена первая позиция жилищного комплекса «Южная звезда». Данный ЖК — реализация программы «Арендное жилье», цель которой — улучшение жилищных условий граждан и повышение доступности жилья.

Напомним, запрос котировок — способ закупки без проведения торгов, при котором информация сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и котировочной документации, и победителем в котором признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора.