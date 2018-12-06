Жители России стали чаще посещать рестораны фастфуда

Москва, , 11:50 — REGNUM В России увеличилась частота посещений ресторанов быстрого питания. Так, в III квартале 2018 года посещение ресторанов фастфуда выросло на 3% по сравнению со II кварталом и аналогичным периодом 2017 года. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Самым популярным по посещению граждан неизменно остаётся McDonalds, на втором месте — KFC, на трерьей строчке — Burger King.

При этом аналитики отметили, что при росте посещений, рестораны быстрого обслуживания в III квартале 2018 года потеряли 1,3% в деньгах.

Отмечается, что большой популярностью у посетителей ресторанов фастфуда пользуется комбо-меню. Оно состоит из нескольких наименований по цене ниже общей стоимости продуктов.

Исследование проведено в октябре 2018 года. Скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. жителей России.

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Как сообщало ИА REGNUM, американские ученые из Университета Калифорнии выяснили, что вредная пища и фастфуд способны сделать человека ленивым.

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