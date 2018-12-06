Танзанийский министр заявляет о саботаже его постановлений

Додома, , 11:34 — REGNUM На втором заседании операции Нзагамба, которая уже во второй раз в течение 50 дней проходит в городе Додома, министр животноводства и рыбной ловли Лухага Мпина заявил, что Конституция Танзании, предвыборные прокламации Танзанийской революционной партии (ССМ — правящая партия), а также законы всех стран дают указания об охране национальных богатств.

В соответствии с этими законами любой руководитель, который препятствует охране окружающей среды, нарушает Конституцию, презирает прокламации партии ССМ и пренебрегает указаниями президента Джона Магуфули о защите национальных богатств, в их числе назван и скот.

Мпина отметил, если все высокопоставленные лица достигнут общего соглашения по вопросу охраны национальных богатств, то в будущем точно не появится руководитель любого ранга, который будет противостоять разработке планов по защите окружающей среды и их исполнению правительством.

Для облегчения процесса продажи скота Мпина основал девять пунктов по осмотру скота, а также дал распоряжение главному секретарю министерства устранить бюрократию.

Мпина распорядился, чтобы главный секретарь сделал регистрацию для торговцев скотом доступнее, так как сейчас она возможна лишь в главном офисе Организации по регистрации бизнеса (Brela) в Дар-эс-Саламе.

Генеральный секретарь отметил, что операция проходит на законных основаниях, и одной из ее главных целей является контроль экспорта скота и продуктов животноводства в соседние страны. Также министерство ставит своей целью обеспечить безопасный импорт скота и продуктов животноводства, охранять местные заводы, потребителей и производителей, рабочие места и противостоять потере правительством доходов.

По сообщениям газеты Nipashe.