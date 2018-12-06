Алтайские чиновники готовы потратить более 2,5 млн на еду

Барнаул, , 11:19 — REGNUM Алтайские чиновники не перестают удивлять своими тратами на продовольствие. Об этом свидетельствует весьма любопытная выборка с сайта государственных закупок, которую сделал алтайский общественник Сергей Шуленин.

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«Первое место в номинации «Расточительная закупка» занял краевой минсельхоз, заключив контракт со столовой администрации края по организации питания и обслуживание мероприятий с участием губернатора на сумму 1 484 000,00 рублей. Второе место заняла краевая избирательная комиссия с контрактами по организации кофе-пауз и обеспечения питьевой водой участников обучающих семинаров на сумму 893 600,00 рублей. Третье место заняло управление делами губернатора и правительства с контрактом на оказание услуг по организации питания с комплектацией еженедельных наборов на общую сумму 298 646,00 рублей. Вот так чиновники проели 2 676 246,00 рублей из нищего краевого бюджета», — отметил общественник на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на фоне утверждённой в бюджете Алтайского края компенсационной выплаты в 4,85 рубля на питание обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке, власти Алтайского края не постеснялись организовать «для себя любимых» еженедельную продовольственную поддержку за государственный счёт. Речь идёт о закупке до конца 2018 года услуг по организации питания в рамках представительских расходов (комплектация 112 еженедельных наборов) на сумму почти в 300 тысяч рублей.

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