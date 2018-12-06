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Siemens готова выпускать для РЖД двухэтажные вагоны

Экономика

Возможен вариант локализации производства в России

Москва, 6 декабря 2018, 11:12 — REGNUM  Производить для РЖД двухэтажные вагоны и электропоезда со спальными вагонами на базе «Ласточки» готова немецкая компания Siemens. Об этом рассказал президент Siemens в России Александр Либеров, пишут 6 декабря «Ведомости».

По его словам, возможен вариант локализации в России выпуска двухэтажных вагонов. Так, уровень локализации в России «Ласточек» в 2017 году составил 81,7%. В настоящее время РЖД пользуется 110 «Ласточками» совместного немецко-российского производства и 54 поездами, выпущенными в Германии.

Между Siemens и российским перевозчиком идут переговоры о поставке 11 высокоскоростных электропоездов и 27 новых пассажирских вагонов, добавил Либеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре РЖД представила концепт своих новых плацкартных вагонов, в которых у пассажиров появится индивидуальное пространство и возможность пользоваться розетками и USB-разъемами. Кроме того, в компании разработали концепт двенадцативагонного электропоезда для высокоскоростной магистрали.

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