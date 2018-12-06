Предприятие тракторного концерна в Чувашии признано банкротом

Чебоксары, , 10:57 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии прекратил процедуру наблюдения в отношении ООО «Агромашхолдинг» (входит в концерн «Тракторные заводы») и признал должника банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Решение вынесено 3 декабря 2018 года по заявлению государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». ООО «Агромашхолдинг» решением суда признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство на шесть месяцев — до 3 июня 2019 года. Рассмотрение дела назначено на 9 июля 2019 года.

Конкурсным управляющим утвержден Владимир Тихонов, член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (г. Санкт-Петербург). Вознаграждение за проведение процедуры конкурсного производства утверждено в размере 30 тыс. рублей ежемесячно за счёт имущества должника.

«С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника», — говорится в решении суда.

Кроме того, с 3 декабря отменено действие всех доверенностей, выданных ранее «Агромашхолдингом». 8 февраля 2019 года закрывается реестр требований кредиторов.

Напомним, согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем «Агромашхолдинга» является ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», управляющей организацией — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, ВЭБ, который является главным кредитором концерна «Тракторные заводы», обратился в Арбитражный суд Чувашии с иском о банкротстве КТЗ. В состав основных производственных активов концерна входят машиностроительные предприятия, расположенных в восьми регионах (Алтайский край, Карелия, Мордовия, Чувашия, Владимирская область, Волгоградская область, Курганская область, Липецкая область).

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