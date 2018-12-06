Глава Хабаровского края ответил на критику по поводу бюджета – 2019

Хабаровск, , 11:12 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал критику депутатов краевой думы по поводу расходов бюджета — 2019 на социальные нужды. Глава региона подчеркнул, что социальные обязательства край будет выполнять неукоснительно, а сокращения коснутся только расходов на содержание чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В бюджете Хабаровского края не хватит денег на ремонты больниц

«У принятия бюджета есть три этапа — первое, второе и третье чтения. Если у депутатов есть свое мнение, они вносят поправки и голосуют. Я считаю, что если депутаты поправки не вносили, в третьем, окончательном чтении бюджет приняли, то и обсуждать здесь нечего. Что касается экономии, то это касается только чиновничьего аппарата, все сокращения. Я сразу сказал — готовьтесь к тому, что мы будем сокращать расходы на чиновничий аппарат. Мы это делаем неуклонно и будем продолжать это делать. Те расходы, которые мы сегодня несём на содержание чиновников, они недопустимо высоки. Что касается социальной сферы, что касается медицины, спорта, образования — я об этом говорил, ни одной копейки мы на эти цели сокращать не будем. Мы будем только увеличивать расходы на данные мероприятия. Уже произошло увеличение расходов на поддержку сельского хозяйства. Разработана чёткая программа, на 200 миллионов, как минимум, увеличены расходы на поддержку, что позволит нам в будущем качественно работать в этом направлении. В обязательном порядке будут увеличены расходы на здравоохранение. Я уже говорил и повторю: за три года мы построим 100 ФАПов, 15 амбулаторий, на федеральные средства мы построим, в 2019 году начинаем строить, детскую инфекционную больницу, достроим больницы в Комсомольске-на-Амуре, в Николаевске, и так далее. На образование тоже будем увеличивать расходы. Но тратить деньги нужно правильно, грамотно, чтобы они работали на благо всех жителей края», — сказал Сергей Фургал на сегодняшней пресс-конференции.

Читайте также: ЕАО на грани банкротства: орда ненужных чиновников доедает скудный бюджет

Как сообщало ИА REGNUM, после окончательного принятия бюджета — 2019, фракция ЕР в крайдуме подвергла резкой критике правительства края и губернатора. В частности, недоработкой правительства назвали сокращение федерального финансирования, а также то, что в бюджете не заложены средства на ремонты больниц, приобретение нового медицинского оборудования, газификацию, ремонт дворовых территорий.

Ранее фракция ЕР внесла на рассмотрение в думу законопроект, согласно которому губернатор обязан будет согласовывать назначения членов правительства с думой. Сергей Фургал направил отрицательный отзыв на данную инициативу, посоветовав парламентариям не пиаром заниматься, а работать. Доктор политических наук Илдус Ярулин в интервью ИА REGNUM, предостерег краевую думу от конфронтации с правительством и новым губернатором — война между двумя ветвями власти это последнее, что нужно сейчас краю. Его коллега политолог Даниил Ермилов считает, что никакой войны нет, просто ЕР Хабаровского края готовится к выборам в 2019 году и таким образом пытается заявить о себе.