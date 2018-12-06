Из бизнес-ангелов – в банкроты? Нижегородский список могут пополнить

Нижний Новгород, , 10:54 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области 21 января 2019 года начнёт рассмотрение обоснованности банкротного иска к нижегородскому бизнесмену, президенту ассоциации бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции» Эдуарду Фиякселю. Иск подало ООО «РосАвтоСтрой» из Самарской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в суд 21 ноября 2018 года, сумма исковых требований — 90 776 916,84 рубля. Про ответчика Эдуарда Фиякселя известно, что он является президентом учреждённого в 2006 году некоммерческого партнёрства «Ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции». Учредителями ассоциации выступили пять юридических и физических лиц. Среди них, помимо Фиякселя, Михаил Гуревич, Сергей Иванушкин, ООО «Управленческая компания «Региональная оптовая снабженческая сбытовая база единственного лица» (владелец — Павел Солодкий) и ЗАО «Объединение «Бинар» (на сегодня ликвидировано, осуществляло деятельности с 1995 года в сфере производства приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний.

Напомним, бизнес-ангелами себя называют частные инвесторы, которые обеспечивают финансовую и экспертную поддержку компаний на ранних этапах развития.

Помимо ассоциации, Эдуард Фияксель выступал соучредителем и учредителем семи юрлиц. Среди них есть и уже ликвидированные, и действующие.

Из открытых источников известно, что 66-летний Фияксель является доктором экономических наук, а в 1993—1998 годы он был председателем правления Нижегородского земельного банка (ликвидирован в 2003 году).