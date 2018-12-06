Авиаперевозки из Пскова в Сочи и Краснодар обещают с 2019 года

Псков, , 10:47 — REGNUM Власти Псковской области рассматривают возможность организации прямого авиасообщения Пскова с Краснодаром и Сочи. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии с жителями Псковской области в эфире телеканала «Россия 24» 5 декабря.

«Для полетов в Сочи потребуется субсидия из регионального бюджета, но мы провели с депутатами Псковского областного собрания консультацию, есть понимание, что транспортную доступность региона необходимо развивать», — отметил Михаил Ведерников.

По его словам, рассматривается возможность продления существующего рейса Псков — Москва до Краснодара. Что касается авиаперевозок по маршруту Псков — Сочи, речь идёт «хотя бы об одном рейсе в неделю».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирские авиаперевозки из Пскова в Москву с октября 2018 года осуществляет ростовская авиакомпания «Азимут». С марта 2019 года рейсы планируют сделать ежедневными.

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