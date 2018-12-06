Инвесторы ФРГ получили представление о возможностях Калужской области

Калуга, , 10:34 — REGNUM Делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым 5 декабря в Гамбурге (Германия) приняла участие в конференции «День Немецко-Российского среднего бизнеса». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития области, главной на конференции стала сессия на тему «Калуга и автопромышленность».

Глава региона отметил, что Калужскую область и Германию связывает многолетнее успешное сотрудничество.

«Сегодня есть все основания сказать, что наши взаимоотношения прошли проверку временем», — подчеркнул Артамонов.

Также губернатор напомнил немецким инвесторам, что в Калужской области созданы 12 индустриальных парков и особая экономическая зона.

Экономический и инвестиционный потенциал региона на выставке представил министр экономического развития области Илья Веселов.

«Действующие в калужском регионе немецкие компании сохраняют приверженность российскому рынку и нацелены на долгосрочное развитие производства», — отметил он.

Следует отметить, что основными темами бизнес-диалога с немецкой стороной стали интегрированная промышленность, модернизация экономики РФ, возможности для предприятий Германии, а также экспорт и локальные поставки.

Напомним, между Калужской областью и ФРГ в последние годы не прекращается инвестиционное, торгово-экономическое и культурное сотрудничество. С 2007 года компании из Германии вложили в развитие своих производств на территории региона 1,6 млрд евро и создали более 7 тыс. 700 рабочих мест.

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