Коммунальная сфера Дагестана изношена на 70%

Махачкала, , 10:43 — REGNUM Износ основных средств в сфере электроэнергетики, газового хозяйства и водоснабжения в Дагестане составляет 70%. Об этом в ходе координационного совещания главе региона Владимиру Васильеву доложил заместитель председателя правительства РД Владимир Лемешко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики.

В этой связи в регионе разработана «дорожная карта» по исправлению положения. Главы муниципалитетов будут назначены главными реализаторами плана, а рабочую группу возглавит руководитель республики. По словам Лемешко, в каждом муниципальном образовании будет создано 52 рабочие подгруппы, задействовано более тысячи человек и 100 единиц техники.

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Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин утвердил список поручений по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана. Один из пунктов гласит о необходимости инвентаризации газораспределительных и электрических сетей в республике. Требуется в том числе выявить бесхозные энергообъекты и принять меры по оформлению на них прав собственности. Ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 марта 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Дагестане в течение месяца проходили масштабные учения компании «Россети». По их итогам более миллиона жителей региона получили надежное электроснабжение. Была проведена замена и установка 18 тысяч индивидуальных счетчиков потребления энергии, отремонтировано более 7,5 тысячи поврежденных опор воздушных линий и заменено около 607 км проводов на воздушных линиях. Работы проходили в Махачкале, Каспийске, Буйнакске и прилегающих к ним населённых пунктах, а также в Сергокалинском и Карабудахкентском районах республики. Всего в учениях приняли участие 2,5 тысячи энергетиков из 15 дочерних компаний группы «Россети».