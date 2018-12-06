Полезней родное: на Кубани планируют выпускать питание для младенцев

Краснодар, , 10:30 — REGNUM В Краснодарском крае в ближайшие годы планируется запустить производство питания для детей до шести месяцев, чтобы вытеснить зарубежную продукцию. Об этом рассказал вице-губернатор края Андрей Коробка.

Наладить производство детского питания очень важно, так как лишь 5% его производится сегодня в России. Качество и безопасность отечественной продукции можно контролировать, тогда как состав остальной продукции на рынке фактически неизвестен.

Кубань готова производить качественный продукт, уже нашлись инвесторы. В этом сегменте высока конкуренция, но в Краснодарском крае производится около 90% необходимых ингредиентов, сообщил Коробка ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодарском крае подготовили к запуску цех по производству мальтодекстрина — компонента для молочных и кондитерских изделий, детского питания, растворимого кофе, хлебопекарного производства. Мальтодекстрин получают путем глубокой переработки натурального кукурузного или картофельного крахмала.

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