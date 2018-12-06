Имущество трикотажной фабрики в Чебоксарах хотят уценить

Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В Чувашии на 10 декабря назначено очередное заседание комитета кредиторов ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ), которое перенесено с 4 декабря. На обсуждение вынесен ряд вопросов, в их числе — пересмотр стоимости имущества и увеличение вознаграждения конкурсному управляющему, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Очередное заседание комитета было назначено на 4 декабря. На заседании присутствовали два члена комитета кредиторов (66,67%), поступило ходатайство о перерыве в проведении заседания до 10 декабря. Конкурсный управляющий «с учетом мнения членов комитета кредиторов» «посчитал возможным и целесообразным объявить перерыв».

Повестка дня не изменилась. На обсуждение вынесено шесть вопросов. Конкурсный управляющий отчитается о ходе проведения процедуры конкурсного производства. Кроме того, предложено обсудить уменьшение цены имущества ЧТФ, реализуемого посредством заключения прямых договоров купли-продажи, согласовать расходы и увеличить размер фиксированной суммы вознаграждения конкурсному управляющему фабрики. Также в повестке — вопрос о ремонте сетей водоснабжения и отопления для ООО «Спецстрой».

Напомним, в сентябре 2018 года решением Арбитражного суда Чувашии вознаграждение конкурсному управляющему за проведение процедуры конкурсного производства утверждено в размере 30 000 рублей ежемесячно за счёт имущества должника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» выставляется на продажу продукция предприятия — 331 наименование продукции общей балансовой стоимостью 2 814 686,77 рублей. Это брюки, джемперы, кальсоны, жакеты, колготки, комбинезоны, майки, носки, платья, пижамы, ползунки, трусы, фуфайки, халапы, шапки, юбки и другая продукция. Продукцию реализуется «путём заключения прямых договоров купли-продажи без проведения торгов по цене, не ниже балансовой стоимости, а при отсутствии балансовой стоимости — по цене наибольшего предложения».

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Напомним, одним лотом может быть продано залоговое и незалоговое имущество фабрики, общая начальная цена определена в сумме 385 890 000 рублей. В том числе начальная стоимость незалогового имущества фабрики, состоящего из 636 наименований, оценена в 140 000 000 рублей. Что касается залогового имущества, то согласно документу, речь идёт об имуществе ЧТФ, которое заложено в обеспечение требований Сбербанка России и подлежащее продаже на торгах. В его состав входит 25 объектов, начальная цена залогового имущества определена в сумме 245 890 000 рублей.

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Напомним, процедура наблюдения в отношении ЧТФ была введена в феврале 2018 года, тогда УФНС по Чувашии просила включить в реестр требований кредиторов задолженность по обязательным платежам в бюджет в размере 12 652 826 рублей 88 копеек. В сентябре 2018 года процедура наблюдения прекращена, суд признал общество признано несостоятельным (банкротом), конкурсное производство открыто до 14 марта 2019 года.