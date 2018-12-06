Аннулирована лицензия у краснодарского «Си Ди Би БАНКа»

Москва, 6 декабря 2018, 10:16 — REGNUM Банк России с 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Си Ди Би БАНК» (г. Краснодар). В банке будет назначен ликвидатор, сообщается на сайте регулятора.
В сообщении регулятора отмечается, что лицензия у банка аннулирована «в порядке добровольной ликвидации» согласно ст.61 Гражданского кодекса РФ.
По величине активов «Си Ди Би БАНК» занимал 469 место в банковской системе РФ.
Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Вкладчики получат страховые выплаты, но не более 1,4 млн рублей в на одного вкладчика.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 6 декабря Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Экономикс-Банк» и отозвал лицензию у «Златкомбанка». Оба банка находятся в Москве.
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