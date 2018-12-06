ЦБ аннулировании лицензию у «Экономикс-Банка»

Москва, , 10:04 — REGNUM Банк России с 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Экономикс-Банк» (г. Москва). В банке будет назначен ликвидатор, сообщается на сайте регулятора.

Лицензия аннулирована «в порядке добровольной ликвидации» согласно ст.61 Гражданского кодекса РФ. При этом отмечается, что кредитная организация имеет достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

«Экономикс-Банк» является участником системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.

По величине активов «Экономикс-Банк» занимал 424 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 6 декабря Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у КБ АО «Златкомбанк» (г. Москва). Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что за пять лет начиная с 2013 года Банк России лишил лицензий более 400 банков.

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