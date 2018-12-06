Согласны на разбазаривание? О выделении 537 млн руб Первому каналу

Барнаул, , 09:38 — REGNUM Любая работа должна быть оплачена, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя правительственное решение о выделении Первому каналу значительных средств из резервного фонда правительства за трансляцию военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2017—2018 годах, он, в частности, отметил:

«Конечно любая работа должна быть оплачена. Но вот потребность в этих работах за счет средств налогоплательщиков это уже вопрос для гражданского общества. Если гражданское общество удовлетворяется подобным «растранжириванием» денег на пропаганду, а депутаты, как представительная власть, молчат, то значит люди согласны на подобное разворовывание их средств».

Напомним, о том, что Минобороны поручено подготовить документы для перечисления Первому каналу из резервного фонда правительства 537 млн руб за трансляцию военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2017—2018 годах, сказано в распоряжении главы правительства Дмитрия Медведева.

«Организация информационного освещения мероприятия способствовала патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и повышению престижа Военно-морского флота», — сказано в документе.