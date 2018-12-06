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PepsiCo стала участником проекта маркировки продуктов «Светофор»

Экономика

Сама идея цветовой маркировки связана с тем, что в России 63% смертей связаны с заболеваниями, развивающимися от неправильного питания

Москва, 6 декабря 2018, 09:32 — REGNUM  Компания PepsiCo присоединилась к проекту добровольной цветовой маркировки продуктов питания «Светофор». Об этом сообщает 6 декабря Роспотребнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что сама идея маркировки продуктов в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жиров связана с тем, что в России 63% смертей связаны с заболеваниями, развивающимися от неправильного питания.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что среди российских женщин распространенность ожирения выше в 2−2,5 раза, чем у мужчин.

«Добровольная маркировка «Светофор» позволяет потребителю сделать свой рацион питания более сбалансированным, что способствует повышению качества и продолжительности жизни населения нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта по результатам соцопроса проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснилось, что жители России поддерживают идею введения маркировки продуктов по системе «Светофор».

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