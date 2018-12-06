Неопределенность на рынке нефти «остается высокой»

Москва, , 09:28 — REGNUM Рынок нефти продолжает метаться в неопределенности перед судьбоносным решением картеля и его союзников о возможном сокращении добычи. Котировки довольно чутко реагируют на различного рода спекуляции и слухи, оставаясь в режиме повышенной волатильности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Накануне, после того как первоначальные попытки закрепиться над уровнем $63 не увенчались успехом, Brent пошла на юг и на закрытии оказалась под отметкой $62, в символическом плюсе. Сегодня, 6 декабря, с утра цены тестируют уровень $61, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения. Информация о том, что комитет ОПЕК+ порекомендовал сокращение производства нефти на 1 млн баррелей и договорился о новых мерах, была быстро опровергнута, и рынки даже не успели ее переварить», — пояснил эксперт.

Но более серьезный удар по ожиданиям игроков нанесли сегодняшние заявления министра нефти Ирана Бижана Зангане, который четко дал понять, что его страну устраивают цены в диапазоне от $60 до $70, и Тегеран не станет участвовать в сделке, пока с него не будут сняты «незаконные санкции». И хотя такой настрой Ирана не сильно удивил рынки, эта позиция повышает риск того, что другие экспортеры тоже могут выразить нежелание ограничивать добычу.

«Другими словами, неопределенность в сырьевом сегменте остается высокой, и пока сложно прогнозировать, где цены на нефть завершат текущую неделю. Но риск того, что ОПЕК+ может разочаровать инвесторов, определенно присутствует. К примеру, даже если договоренность будет достигнута, объемов может оказаться недостаточно, чтобы развеять опасения рынка», — полагает Мащенко.

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