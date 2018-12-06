Четверг, 6 Декабря 2018 года
10:20:14 МСК

Alibaba запустила в Европе платформу для электронной коммерции

Экономика

По прогнозам, за пять лет Китай ввезет товары из Европы на 200 млрд долларов

Льеж, Бельгия, 6 декабря 2018, 09:27 — REGNUM  В бельгийском Льеже состоялась церемония открытия первой в Европе платформы для электронной коммерции. Новый ресурс запустила китайская компания Alibaba, сообщает 6 декабря Центральное телевидение Китая.

Платформа предназначена в том числе для долгосрочной трансграничной торговли. Как отметил на церемонии посол КНР в Брюсселе Цао Чжунмин, с её помощью большее количество бельгийских предприятий смогут сотрудничать с Китаем и продвигать свою продукцию на китайском рынке.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил о грядущем повышении конкурентоспособности бельгийских и китайских компаний на мировом рынке. По прогнозам, новая платформа и сопутствующая инфраструктура позволят за пять лет импортировать в Китай товары из Европы на $200 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская интернет-компания Alibaba установила новый мировой рекорд по продажам. В День холостяка, который в Китае отмечают 11 ноября, было продано товаров на 213,5 млрд юаней ($30,8 млрд).

Читайте также: Главу Alibaba приняли в компартию Китая

Читайте ранее в этом сюжете: Alibaba побила рекорд продаж в День холостяка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Цифровая экономика и электронная коммерция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить