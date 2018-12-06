Alibaba запустила в Европе платформу для электронной коммерции

Льеж, Бельгия, , 09:27 — REGNUM В бельгийском Льеже состоялась церемония открытия первой в Европе платформы для электронной коммерции. Новый ресурс запустила китайская компания Alibaba, сообщает 6 декабря Центральное телевидение Китая.

Платформа предназначена в том числе для долгосрочной трансграничной торговли. Как отметил на церемонии посол КНР в Брюсселе Цао Чжунмин, с её помощью большее количество бельгийских предприятий смогут сотрудничать с Китаем и продвигать свою продукцию на китайском рынке.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил о грядущем повышении конкурентоспособности бельгийских и китайских компаний на мировом рынке. По прогнозам, новая платформа и сопутствующая инфраструктура позволят за пять лет импортировать в Китай товары из Европы на $200 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская интернет-компания Alibaba установила новый мировой рекорд по продажам. В День холостяка, который в Китае отмечают 11 ноября, было продано товаров на 213,5 млрд юаней ($30,8 млрд).

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