В Югре надеются на помощь Минтранса в строительстве моста через Обь

Сургут, Югра, , 10:19 — REGNUM Мост через реку Обь в районе Сургута (ХМАО) планируется построить за счёт федеральной казны. Данный вопрос в ходе рабочей встречи в Москве обсудили министр транспорта России Евгений Дитрих и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Вопрос строительства второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. актуален для страны в целом, отмечают в правительстве Югры. Данный объект является ключевым для формирования перспективного федерального транспортного коридора «Москва — Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард». Об этом напомнила Наталья Комарова в ходе встречи с главой Минтранса.

В планах правительства Югры передача региональных участков дорог, в створе которых находится будущий мост через Обь, в федеральную собственность. Поэтому финансирование строительства данного объекта требует и федерального участия.

Кроме того, возведение этого моста входит в перечень поручений президента России Владимира Путина, которые были даны губернатору ХМАО во время визита главы государства в Югру 26 октября 2018 года. Однако в Минтрансе прорабатываются и другие варианты финансирования строительства моста через Обь в Югре.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО отмечают, что Евгений Дитрих и Наталья Комарова на встрече также обсудили вопросы создания и развития авиахабов на территории Югры.

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