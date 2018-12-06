Рубль стабилизировался краткосрочно — эксперт

Москва, , 09:22 — REGNUM Сегодня, 6 декабря, российский рубль стабилизировался в диапазоне от 65,40 до 65,85. Накануне ситуация развивалась очень спокойно, несмотря на волатильность нефтяных фьючерсов и аукционы по размещению ОФЗ Минфина РФ, которые прошли неоднозначно, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Очевидно, что Минфин снова не рассчитал с объемом предложения, увеличив его в тот момент, когда на рынках начали существенно расти риски. Поэтому из 25 млрд рублей удалось разместить ОФЗ на 20 млрд рублей. Однако на валютном рынке особой реакции не наблюдалось, рубль закрепился к доллару на уровне 65, 75», — отметил эксперт.

Нефть колебалась от $61,15 до $63, игроки реагировали на различные сообщения из Вены, где началось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В итоге на данный момент известно только о принципиальном решении сократить добычу, но ни сроки, ни объемы сокращения пока не известны.

«Главным риском для рубля на данный момент является общая ситуация на глобальных фондовых рынках, где снова началось серьезное снижение, вызванное ожиданием экономического спада. Распродажи акций и рост рисков могут снова толкнуть рубль вниз, то есть пара доллар-рубль может уйти выше 66 рублей», — считает эксперт.

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