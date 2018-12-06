Четверг, 6 Декабря 2018 года
10:24:27 МСК

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Златкомбанка»

Экономика

В кредитном учреждении назначена временная администрация

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Златкомбанка»
Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

Москва, 6 декабря 2018, 09:10 — REGNUM  Банк России с 6 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у КБ АО «Златкомбанк» (г. Москва), Банк является участником системы страхования вкладов, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска.

Регулятор неоднократно требовал предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери, но руководство банка не сделало соответствующих выводов.

По величине активов «Златкомбанк» занимал 405 место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Читайте также: «Русский ипотечный банк» и банк «Первомайский» лишились лицензий

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2018 года Банк России отозвал лицензию на право осуществления деятельности у «Русского ипотечного банка» и банка «Первомайский»

Подробнее: Путин: Санация банков проводится в интересах граждан РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить