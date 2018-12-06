В бюджете Хабаровского края – 2019 не хватит средств на ремонт больниц

Хабаровск, , 09:13 — REGNUM Законодательная дума Хабаровского края приняла закон о бюджете региона на 2019 год. Впервые за многие годы бюджет принят с колоссальными сокращениями по важнейшим позициям. В нём не хватит денег на обновление медицинского оборудования в больницах края, на ремонт медицинских учреждений, ремонт дворов, газификацию и многое другое. Поступления из федерального центра сократились на 25%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Особенно «досталось» в плане сокращения расходов здравоохранению Хабаровского края. На здравоохранение в 2019 году из бюджета будет потрачено всего 9,9 млрд рублей.

Не заложены средства на такие важные мероприятия, как ремонты больниц и приобретение нового медицинского оборудования.

«Мы принимаем сегодня закон о краевом бюджете. Но я хочу обратить внимание на важнейшую проблему — отсутствие средств на приобретение медицинского оборудования. Для сравнения — на эти расходы в 2016 году в бюджете было заложено 540 млн рублей, в 2017 — свыше 300 млн, в 2018 году 70 млн. А на 2019 год не заложено ни копейки. Износ медицинского оборудования в лечебных учреждениях края зашкаливает, он давно превышает тот процент износа, который существует в среднем по России: более 70%, по России 56%. Капитальный ремонт медицинских учреждений тоже требует больших денег. Капитальный ремонт — это уровень состояния наших больниц и качество медицинских услуг, которые получают там люди. Я прошу считать эти расходы при уточнении бюджета как первоочередные. И делать это надо уже в первом квартале, чтобы успели провести конкурсы», — высказала мнение председатель постоянного комитета думы по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

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Обратили внимание парламентарии и на то, что поступления из федерального бюджета в казну Хабаровского края существенно снизились.

«На сегодня межбюджетные трансферты из федерального бюджета оцениваются 21,3 млрд рублей. Это на 7,1 млрд рублей меньше, чем в предыдущем году. Снижение составляет 25%. Все это говорит о том, что оптимизация краевого бюджета, о которой так много сейчас говорят, может привести к тому, что участие в федеральных программах для края станет довольно сложным. Но мы помним, что есть еще один момент, который зафиксирован в постановлении правительства РФ №999, определяющем правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: предусмотрены не только формирование и участие субъекта, но и штрафные санкции за неисполнение целевых показателей», — сказал зампред комитета по науке, образованию, культуре и спорту Сергей Сокуренко.

Депутат предложил правительству региона провести совместную работу, чтобы, как минимум, достичь по целевым показателям уровня 2018 года.

Внимание на вопросах, которые так и не прозвучали при формировании бюджета 2019 года, заострил вице-спикер Закдумы Юрий Матвеев:

«Первое — это строительство жилья на селе. По заявлению правительства края программа эта верстается, но она сегодня нигде не прозвучала. И я сегодня говорю не о строительстве вокруг Хабаровска. Я о тех поселениях, где за 30 лет ни одного квадратного метра не построено. Мы совершенно свернули и программу газификации. Она сегодня точечная и малоподвижная только потому, что там мизерные средства. 80 — 90 миллионов рублей — это средства, в основном, на оплату долгов за выполненные работы по Лазовскому и Вяземскому районам. А больше средств нет. К чему это привело? К тому, что Газпром на 2019 — 2020 годы не закладывает своих средств по Хабаровскому краю на развитие газификации. Потому, что мы сегодня не выполняем своих обязательств по договорам — по графикам синхронизации. Мы должны были газифицировать 15−17 тыс. домовладений, но не выполнили этого», — сказал Матвеев.

Спикер краевой думы Сергей Луговской подчеркнул, что отсутствие в бюджете таких важных позиций, как обновление медицинского оборудования, ремонт больниц, прочие аспекты, которые должны были войти, но не вошли в бюджет, являются очень тревожным сигналом:

«Это недоработка краевого правительства и министерств. Да, курс на предстоящую трёхлетку — сокращение расходов, оптимизация и сокращение госдолга. Депутаты не могли не принять даже такой сложный бюджет. Но не все сферы можно оптимизировать и сокращать. Будем работать с правительством, при корректировке бюджета будем настаивать на увеличении расходов именно на первоочередные, социальные нужды», — сказал Сергей Луговской.

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Доходы бюджета Хабаровского края в 2019 году составят млрд рублей, расходы — 103,8 млрд. Дефицит бюджета составит 8,1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае смертность по-прежнему превышает рождаемость, а отток населения из региона усиливается. За 10 месяцев 2018 года умерших оказалось на 1379 больше, чем родившихся. Отрицательное миграционное сальдо составило 5531 человек.