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Премьер-министр Франции готов обсудить вопрос об отмене налога на премии

Экономика

Премьер-министр также подчеркнул, что новые налоги вводится не будут

Париж, 6 декабря 2018, 09:07 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что он открыт к обсуждению вопроса об отмене налога на премии, которые компании решают выплатить своим сотрудникам, сообщает Le Figaro.

Эдуард Филипп собирается провести работу по ограничению расходов французов, обсудив в течение нескольких месяцев банковские сборы, расходы на страхование и обслуживание автомобилей.

«Предложение сформулировано. Компании, которые хотели бы выплатить исключительный бонус своим сотрудникам, выступили с тем, чтобы этот бонус или премия не облагались налогом. Я открыт к обсуждению и включу это предложение в повестку дня», — заявил Эдуард Филипп.

Премьер-министр также подчеркнул, что новые налоги вводится не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, после продолжающихся акций протеста «желтых жилетов» во Франции, правительство пошло на уступки. 5 декабря 2018 года парламент Франции одобрил мораторий на повышение налогов на топливо. 358 депутатов проголосовали «за».

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