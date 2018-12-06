В Оренбуржье увеличат расходы на содержание Счётной палаты

Оренбург, , 09:06 — REGNUM В Оренбурге председатель областной Счётной палаты Юрий Просвиркин представил в Законодательное собрание проект документа о расходах на содержание парламентского органа финансового контроля регионального уровня. Законодательно собрание планирует утвердить проект постановления, где указана сумма на содержание Счётной палаты в 2019 году в размере 47 млн 109,5 тыс. рублей. Проект документа опубликован на официальном портале Заксобрания региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из общего объёма финансов на уплату налогов, сборов и иных платежей, а также иные закупки товаров и услуг предполагается около 2 млн рублей. Остальные расходы запланированы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов.

Добавим, в 2018 году содержание Счётной палаты обошлось в 46 млн 539,6 тыс. рублей. Таким образом, финансирование парламентского органа финансового контроля региона намерены увеличить почти на 570 тыс. рублей.

Стоит отметить, доход председателя Счётной палаты Юрия Просвиркина в 2017 году, по официальным данным, составил 4 231 986 рублей. В перечень объектов, которые принадлежат на праве собственности или находятся в пользовании, указаны земельный участок в 963 квадратных метра и жилой дом площадью 140 квадратных метров. При этом на портале Счётной палаты почему-то в отчётной таблице нет разграничения объектов по категориям «в собственности» и «в пользовании».

Примечательно, что доходы председателя Законодательного собрания Оренбургской области Сергея Грачёва за тот же период (2017 год) составили около 2,5 млн рублей по основному месту работы, в качестве иных доходов указано 1,7 млн рублей.