В Екатеринбурге расторгли контракт на благоустройство Шарташского лесопарка

Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM В Екатеринбурге министерство природных ресурсов Свердловской области расторгло контракт на благоустройство Шарташского лесопарка. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Цена контракта составила 331 408 896,04 рубля. Подрядчиком по итогам аукциона было определено ООО «Урал Инжиниринг». Работы в рамках контракта предстояло выполнять с 25 октября 2018 до 31 декабря 2020 года. На разработку рабочей документации было предусмотрено 1 641 625,92 рубля, а ещё 329 767 270,12 — на собственно благоустройство, в рамках которого предстояло капитально отремонтировать дорогу и оборудовать велосипедные дорожки.

Однако в ближайшее время этого сделано не будет. Минприроды отказалось от исполнения контракта. Причиной было названо неисполнение обязательств по его исполнению.

Как пишет издание «Накануне.Ru», всего из областного бюджета на благоустройство было выделено 360 млн рублей. Проект был одобрен в июле на публичных слушаниях.

При этом некоторые местные активисты выступили против проекта благоустройства. Ранее они обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой пересмотреть решение о выполнении таких работ в лесопарке.