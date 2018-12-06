Мигуна обвиняет кенийцев в отказе от протеста против топливного налога

Найроби, , 08:40 — REGNUM С вступившей в силу 9 марта 2018 года инициативой «наведения мостов» между президентом Ухурой Кеньяттой и лидером оппозиции Раилой Одингой, в Кении почти прекратились протесты.

Это совсем не похоже на времена, когда Раила находился в жесткой оппозиции правительству и выходил на улицу с протестами даже из-за малейших спорных моментов.

Однако юрист Доктор Мигуна Мигуна, находящийся в Канаде в результате депортации после присяги Раилы Одинги, сейчас обвиняет кенийцев в том, что они не протестуют.

Мигуна считает, что невозможно жить с введенным 8% топливным налогом, а кенийцы все равно не могут начать протест. Он приводит пример подобной ситуации во Франции. Мигуна заметил, что французы смогли остановить Эммануэля Макрона с помощью массового выступления, а кенийцы живут с 8% налогом на топливо, непомерными долгами, эксплуатацией государственных ресурсов, нарушением прав человека и хаосом в Найроби, даже не протестуя.

Его борьба против президента Кеньятты и Раилы Одинги началась после того, как он стремительно был депортирован в Канаду после присяги Раилы в парке Ухуру из-за того, что оказался от кенийского гражданства, получив в 1998 канадское.

Поэтому Мигуна объявил, что вернется в страну после 7 декабря 2018 года, когда Джастис Чача Мвита вынесет приговор по делу о его гражданстве, сообщает портал Kenya Today.