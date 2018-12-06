Животноводство в Якутии: «Если разогнать минсельхоз региона, хуже не будет»

Якутск, , 08:33 — REGNUM Якутии не помогают развивать сельское хозяйство поддержка государства, искусственное осеменение, ветслужбы, генетика и селекция, машинизация труда, витамины, лекарства для животных, сельхозменеджеры и еврохотоны на биогазе. К такому выводу пришёл политолог и журналист Виталий Обедин, ознакомившись со статистикой поголовья КРС в республике в 1870—1879 годах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт был крайне удивлён тем, что коров в Якутии тогда было не только больше, чем сейчас, но и наблюдался прирост. Так, в 1870 году численность поголовья КРС в республике составляла более 261 тыс. коров, в 1879 году — 264,5 тыс., и такой прирост считался недостаточным. Для сравнения Виталий Обедин приводит данные на 2017 год: 236,4 тыс. голов, при том что в 2018 году этот показатель уменьшился ещё на 1%.

«По-моему, если минсельхоз Якутии прямо сейчас разогнать, хуже не будет», — сделал вывод эксперт.

Статистику поголовья коров в республике Виталий Обедин проанализировал в связи с коррупционным скандалом в этой сфере. Напомним, два экс-депутата Госсобрания региона получили от предпринимателя 900 тыс. рублей взятки за лоббирование выдачи субсидий этой компании. Государственные деньги сельхозпредприятие намеревалось потратить на осеменение коров.

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Статистику поголовья скота в Якутии политолог обнаружил в «Краткой записке о современном положении Якутского края» от 21 июня 1883 года, написанной главой одного из наслегов Ботурусского улуса Якутии Егора Николаева (ныне Чурапчинский район). В этом документе глава жаловался на недостаточный прирост поголовья коров в Якутии.

«В 1870 году — без поддержки государства, без искусственного осеменения, без ветеринарных служб, без генетических и селекционных успехов в области животноводства, без машинизации труда, без витаминов, лекарств и антибиотиков, без комбинированных кормов, без сельхозменеджеров, без еврохотонов на биогазе, без искуственного осеменения… В общем без всего этого (и с куда меньшим населением!) коров было на 25 тыс. больше, чем сейчас. И шёл ежегодный прирост, а не уменьшение», — был удивлён этими данными эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, следственным управлением СК РФ по Якутии было установлено, что возглавлявший в предыдущем созыве Госсобрания Якутии контрольный комитет Александр Уаров и экс-председатель комитета по селу и аграрной политике Госсобрания Якутии Дмитрий Саввин получили у генерального директора одного из акционерных обществ 900 тыс. рублей. Деньги депутатам были переданы в качестве платы за содействие в выделении компании бюджетных средств на искусственное осеменение крупного рогатого скота.

В процессе расследования дела также вскрылось хищение Александром Уаровым 159 тыс. рублей из бюджета республики. Деньги экс-депутат, как полагает следствие, получил по поддельным чекам, якобы подтверждавшим его проживание в гостиницах Сунтарского района республики. На самом деле, уезжая туда в командировки, Уаров жил у своих родственников, но это не мешало ему путём обмана похищать бюджетные деньги. Подложные чеки и квитанции депутат систематически предоставлял в бухгалтерию Госсобрания, подчеркнули в республиканском следственном управлении СК РФ.